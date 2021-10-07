Рига, 8 октября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Жители Латвии, невакцинированные от коронавирусной инфекции, не смогут посещать магазины в республике. Об этом объявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш 7 октября пресс-конференции по итогам заседания совета по кризисному управлению.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Указанная категория лиц будет иметь право воспользоваться только услугами продовольственных магазины и лавок с товарами первой необходимости. Для посещения других торговых объектов потребуется предъявить сертификат о прививке.

Кроме того, в стране введут обязательное ношение масок для всех школьников. Кариньш отметил, что объявленные меры будут утверждены 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в системе здравоохранения Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.