Пекин, 8 октября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Исторический эпос «Битва при Чосинском водохранилище» продолжал возглавлять кассовые сборы на материковой части Китая в среду, показали данные, опубликованные 7 октября информационной сетью China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Фильм, снятый совместно режиссерами Чэнь Кайге, Харком Цуем и Данте Ламом, завершил седьмой день показа почти с 507,1 млн юаней (около $78,2) сборов, в результате чего его общая прибыль превысила 3 млрд юаней.

Действие фильма разворачивается во время Корейской войны (1950−1953), где китайские народные добровольцы помогают Корее отражать империалистическую агрессию США и союзных им войск Южной Кореи. Главные роли исполнили У Цзин и Джексон И. Фильм отражает битву при низких температурах в ключевой кампании на озере Чанцзинь, или водохранилище Чосин.

Патриотическая антология «Я и поколение моих родителей» заняла второе место, собрав около 120,3 млн юаней. За ней последовал китайский детский фильм «Маленький консервированный человечек», который принес 5,8 млн юаней кассовых сборов.