Пекин, 8 октября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Китай доставил ракету «Чанчжэн-2F» с пилотируемым космическим кораблем на стартовую площадку для предстоящего запуска с космодрома Цзюцюань, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Комбинация пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» и ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» были перенесены на стартовую площадку, а космический корабль будет запущен в ближайшее и подходящее для этого время, сообщило Китайское пилотируемых космических полётов (CMSA).

Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в хорошем состоянии, и, как и планировалось, будут проведены различные проверки функций перед запуском и все необходимые совместные испытания, добавили в CMSA.