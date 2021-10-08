Пекин, , 02:04 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил 4 октября поздравительную телеграмму Фумио Кисиде в связи с его избранием на пост премьер-министра Японии, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин COP PARIS

Си отметил, что развитие добрососедской дружбы и сотрудничества между Китаем и Японией, которые разделены лишь полосой воды, служит основополагающим интересам двух стран и двух народов, а также способствует миру, стабильности и процветанию Азии и всего мира.

Китай и Япония должны соблюдать принципы, установленные в четырех политических документах между двумя странами, укреплять диалог и общение, а также укреплять взаимное доверие и сотрудничество, стремясь построить китайско-японские отношения, отвечающие требованиям новой эпохи, добавил Си.

В тот же день премьер-министр Китая Ли Кэцян также направил свои поздравления Кисиде. Ли сказал, что обе стороны должны поддерживать политический консенсус, укреплять обмены и сотрудничество, стремиться к здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений в правильном направлении и совместно приветствовать 50-летие нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией в следующем году.