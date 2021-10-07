Мадрид, 8 октября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Китайская глобальная онлайн-торговая платформа AliExpress с 11 ноября будет предлагать испанским продавцам логистическую услугу, которая собирает заказы за один день и доставляет их в течение трех дней, сообщает агентство Синьхуа.

Stolbovsky Павильон Aliexpress на территории Ленинградского вокзала

Сбор и доставка заказов «от двери до двери» предназначены для продавцов на материковой части Испании, заявила исполнительный директор AliExpress в Испании Эстела Йе во время конференции продавцов AliExpress в Мадриде.

При ценах, начинающихся с трех евро ($3,48) за посылку, услуга может быть использована для одной или более посылок без ограничения количества пакетов, которые могут быть собраны, говорится в сообщении компании.

AliExpress, которая является частью китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, сообщила эту новость за 37 дней до фестиваля холостяков 11 ноября, китайской версии Черной пятницы.

«Это было одним из самых ярких событий нашей конференции продавцов в Мадриде. Мы смогли представить сотням испанских компаний высококачественное комплексное логистическое решение», — сказал генеральный менеджер AliExpress в Испании, Италии и Франции Уильям Ван.

Около 300 испанских компаний, использующих Aliexpress, приняли участие в конференции, целью которой было способствовать росту малых и средних компаний, продающих товары через эту платформу.