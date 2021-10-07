Пекин, 8 октября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в первые восемь месяцев текущего года объем автомобильных грузовых перевозок в Китае вырос на 22,6% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Китай

По данным Министерства транспорта КНР, в период с января по август было перевезено в общей сложности 25,32 млрд тонн автомобильных грузов. Только в августе объем автомобильных перевозок в Китае вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года до 3,44 млрд тонн, сообщило министерство.

Водный грузовой транспорт Китая также продемонстрировал стабильный рост в первые восемь месяцев года, при этом общий объем перевозок вырос на 11,5% в годовом исчислении до 5,31 млрд тонн.