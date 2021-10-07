Лхаса, Китай, 8 октября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. По данным местного управления по охране окружающей среды Тибетского автономного района на юго-западе Китая, регион потратил 20,23 млрд юаней (около $3,1 млрд) на охрану окружающей среды с 2016 по 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Эта сумма более чем вдвое превысила расходы за предыдущий пятилетний период, говорится в заявлении департамента экологии и окружающей среды региона. Средства в основном использовались в проектах, направленных на облесение, защиту и восстановление водно-болотных угодий, строительство природных заповедников, защиту естественных лесов, борьбу с песком, а также охрану дикой природы.

На сегодняшний день горный регион инвестировал в общей сложности 12,72 млрд юаней в реализацию плана по защите и улучшению барьеров экологической безопасности в Тибете с 2009 года.

Тибетское нагорье известно как «крыша мира». Поскольку Тибет является важным гарантом экологической безопасности Китая, китайское правительство придает большое значение охране окружающей среды региона.

В 2020 году лесной покров региона достиг 12,31%, а полный растительный покров естественных лугов вырос до 47%, говорится в белой книге, опубликованной ранее в этом году.