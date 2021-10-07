Бейрут, 8 октября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Предупредительный огонь по патрулю ливанской армии открыли в районе Сахль-эль-Хиям на юге Ливана израильские военнослужащие, 8 октября передает телеканал Al Mayadeen.

Israel Defense Forces Израильская армия

Инцидент произошел, когда ливанские военные приблизились к пограничным заграждениям, преследуя нарушителя, который намеревался перейти границу.

К месту происшествия прибыли шесть бронетранспортеров и два отряда солдат Израиля, которые проводят обследование прилегающей территории. Им помогают израильские беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия Израиля нанесла авиаудары по объектам на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории.