Пекин, 8 октября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Китайские коммерческие банки, вероятно, увеличат чистую прибыль примерно на 10% в третьем и четвертом кварталах 2021 года, чему будет способствовать стабильность, вызванная восстановлением экономики, прогнозирует Исследовательский институт Банка Китая, передает агентство Синьхуа.

David290 Народный банк Китая

Начиная с третьего квартала текущего года коммерческие банки продолжали улучшать свои балансы и сосредоточились на переходе от расширения масштабов к повышению качества, при этом операционные показатели неуклонно улучшались, отмечается в отчете.

В четвертом квартале банковский сектор, вероятно зафиксирует быстрый рост, говорится в отчете. Тем временем финансовые ресурсы будут направляться в ключевые области и слабые звенья, поддерживая малые и микропредприятия, оживление сельских районов, производство, технологические инновации и экологичное развитие.

Что касается качества активов, то в отчете прогнозируется, что коэффициент плохих кредитов коммерческих банков будет ежегодно снижаться, в то время как непогашенные плохие кредиты будут незначительно увеличиваться в объемах.

В отчете с осторожностью отмечается, что клиенты из сектора недвижимости, низкобюджетного производства, а также оптовой и розничной торговли, скорее всего, окажут давление на качество активов банков.