Пекин, 8 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Главный банковский и страховой регулятор Китая выпустил циркуляр об усилении финансовой поддержки производства угля и электроэнергии, а также поддержании порядка на товарном рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Циркуляр, выпущенный Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, призывает приложить усилия для удовлетворения разумных финансовых потребностей производителей электроэнергии, угля, стали и цветных металлов для обеспечения поставок и стабилизации цен.

Он настоятельно призывает банки и страховые организации предлагать надежные финансовые услуги для обеспечения поставок энергии и электроэнергии зимой и весной, а также активно поддерживать основные угледобывающие районы и ключевые предприятия в целях увеличения поставок энергетического угля.

Циркуляр запрещает использование банковских и страховых фондов для спекуляции углем, сталью, цветными металлами и другими оптовыми товарами. Он также запрещает отзывать или прекращать выдачу кредитов производителям электроэнергии и угля и соответствующим проектам, которые имеют право на финансовую поддержку.

Следует также принять меры для предотвращения спекуляций на потребительских товарах высокого класса с использованием коммерческих и потребительских кредитов; незаконного притока банковских и страховых средств на рынки акций, облигаций и фьючерсов; и поведения, побуждающего потребителей брать кредиты вслепую и чрезмерно тратить.

Комиссия будет строго расследовать незаконную деятельность, такую как спекуляция, накопительство и завышение цен, а также разработает наказания в соответствии с законом.