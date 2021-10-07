Пекин, 8 октября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Сектор бытовой техники Китая продемонстрировал устойчивый рост в первые восемь месяцев года, при этом экспорт и производство основных товаров увеличились, свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Visualhistory.livejournal.com Советский магазин бытовой техники, 1985

Производство холодильников выросло на 6,7% в годовом исчислении до 59,14 млн единиц за этот период, а производство стиральных машин достигло 55,92 млн единиц, увеличившись на 22,6% в годовом исчислении, по данным Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) Китая.

По данным NDRC, в период с января по август было произведено в общей сложности 152,2 млн кондиционеров, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые восемь месяцев Китай экспортировал более 2,5 млрд единиц бытовой техники. По данным комиссии, общая стоимость экспорта увеличилась на 18,8% в годовом исчислении и составила примерно $64,5 млрд.