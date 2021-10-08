Москва, 8 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Презентация первого выпуска гида Michelin по Москве состоится 14 октября в концертном зале «Зарядье». Об этом заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила в интервью журналу «Ресторанные ведомости».

Unsplash Ресторан

По словам вице-мэра, первые переговоры с представителями кулинарного путеводителя прошли в 2012 году. С тех пор столичная сфера гастрономии, как и весь город, кардинально преобразились.

«Достижения столичных рестораторов и мастерство шефов, впечатляющий выбор кафе, ресторанов, закусочных — это достоинства, которые очевидны не только для нас, но и для зарубежных экспертов. Представители Michelin не исключение. Совсем скоро они презентуют первый путеводитель по Москве. Выпуск гида — важный этап в международном продвижении гастрономического бренда нашего города», — отметила Сергунина.

Вице-мэр отметила, что присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития туристической сферы и повышения привлекательности города. Упомянутые в путеводителе гастрономические проекты еще больше увеличат интерес к российской столице, хотя он и так кратно вырос в последнее десятилетие, о чем можно судить по международным оценкам и динамике турпотока до пандемии.

«Конкуренция и сейчас велика. 15 тысяч заведений общественного питания — приличное число даже для такого крупного мегаполиса как Москва. Учитывая широчайший выбор, один из главных факторов популярности кафе или ресторана — стабильно высокое качество блюд и сервиса», — подчеркнула Сергунина.