Оренбург, 8 октября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. До 11 человек возросло число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба регионального правительства.

geralt Алкоголь

На настоящее время умерли 11 человек, состояние ещё двоих пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, врачи предпринимают все возможные усилия для спасения людей. Два человека в состоянии средней тяжести находятся дома под наблюдением медиков.

В крови погибших обнаружен метанол в количестве, превышающем смертельную дозу для человека. Заместитель председателя правительства региона по социальной политике, министра здравоохранения Татьяна Савинова рассказала в эфире телеканала «Россия-24» что все погибшие проживали в разных районах. Купленный людьми алкоголь был не в заводской упаковке, это контрафактная продукция. По предварительным данным, это метиловый спирт.

В настоящее время начата проверка каналов реализации алкоголя в Домбарском и Ясненском районах, где произошло ЧП. Производится обход домовладений сотрудниками правоохранительных органов, идёт оперативная работа с торговыми сетями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате отравления алкоголем в Оренбургской области.