Минск, 8 октября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Тело мигранта было обнаружено в Витебской области Белоруссии на границе с Литвой, сообщила журналистам 7 октября официальный представитель Следственного комитета республики Оксана Лазько.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

По ее словам, погибший был найден 5 октября. На месте также удалось обнаружить смартфон, банковские карты и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.

По факту инцидента начата проверка. Для определения причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей троих сирийских беженцев, которые были избиты и находились в тяжелом состоянии.