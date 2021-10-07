Москва, 8 октября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Самолёты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иностранных государств, всего в количестве 58 штук, были обнаружены российскими радиолокационными станциями возле границ РФ. Такие данные 8 октября приводит издание «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Воздушную разведку возле границ РФ вели 25 самолетов-разведчиков и 33 БПЛА, принадлежащих иностранным государствам.

Дважды российская сторона была вынуждена поднять истребители из состава дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения государственной границы России. Все полёты иностранных воздушных судов контролировались российскими радиолокационными системами. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за предыдущую неделю у границ России были зарегистрированы 58 самолётов и БПЛА иностранных государств.