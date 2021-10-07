Тунис, 8 октября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на севере Туниса, 7 октября передала радиостанция Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус. Столкнулись пригородная электричка и поезд, который следовал из столицы Туниса в город Сус. Пострадавшие госпитализированы в местные медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на юго-западе в Чехии при столкновении двух пассажирских поездов погибли три человека и более 30 пассажиров получили травмы.