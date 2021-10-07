Белград, 8 октября, 2021, 00:17 — ИА Регнум. В столице Сербии — Белграде сильный ветер в различных районах города ломал деревья, которые падали на машины и разбивали стёкла домов. Об этом 7 октября сообщили сербские СМИ.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ветер

Так, на улице Войводе Добрньца дерево упало на жилой дом, а на высоких этажах ветки разбили стекла и «ворвались» в квартиры. Городская служба, которая занимается уходом за городскими парками, заявила о том, что ее сотрудники готовы срубить надломившееся дерево, но до этого жильцы дома должны перепаковать свои машины.

В районе города Раковица дерево упало на автобус, но, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, что в Белграде в холодное время года, обычно с октября по март, дует сильный сухой ветер, который называется кошава. Скорость ветра достигает 20−30 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 130 км/ч. При особенно сильных порывах кошава создаёт опасность судоходства на Дунае. По городской легенде, кошава дует 3, 7, 9 или 21 день.