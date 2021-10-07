Москва, 8 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 24-летний форвард московского «Спартака» и сборной Швеции по футболу Джордан Ларссон в зимнее трансферное окно может перейти в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом 7 октября сообщило изданиеTakvim.

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В текущем сезоне Ларссон принял участие в одиннадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. При этом в прошлом сезоне шведский нападающий, забив пятнадцать голов в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, стал лучшим бомбардиром «красно-белых».

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из шведского клуба «Норрчепинг» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt,составляет 14 миллионов евро.