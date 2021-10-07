Вашингтон, 7 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. В онлайн-игру Call of Duty: Warzone временно добавили штурмовую винтовку StG 44 из Call of Duty: Vanguard. Об этом 7 октября сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Стример JGOD опубликовал видео, в котором запечатлён момент, как он использует StG 44, оборудованную оптическим прицелом. Он написал, что неожиданно для себя получил винтовку во время приватного матча Warzone. Отметим, что, похоже, имела место ошибка и компания Activision вскоре её исправила.

https://twitter.com/JGODYT/status/1445980075854217216

Напомним, полноценный релиз Call of Duty: Vanguard запланирован на 5 ноября 2021 года. Действие этой игры развернётся вовремя Второй мировой войны.