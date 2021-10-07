Сыктывкар, 7 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей республики не тянуть с вакцинацией от ковида. В ежедневном видеообращении он напомнил, что привитые «держат удар» инфекции лучше.

Mil.ru Вакцинация

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По последним данным, 256 735 жителей республики завершили вакцинацию. Запас вакцины — более 158 тысяч доз. Уйба отметил, что 99.9% пациентов — это люди, которые не сделали прививку.

«Это говорит о том, что привитый человек держит удар, держит атаку вируса. Привившийся выздоравливает быстро и без последствий. Невакцинированный — к сожалению, никаких гарантий по выздоровлению дать не можем. Статистика показывает, что исход очень неблагоприятный», — сказал глава Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Коми скончался от ковида после вакцинации.