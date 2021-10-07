Милан, Италия, 7 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. 10 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» или «Сан Сиро» сборные Франции и Испании по футболу сыграют между собой в матче финала Лиги Наций УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

7 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» сборная Франции одержала волевую победу над сборной Бельгии со счетом 3:2. 6 октября Испания под руководством Луиса Энрике обыграла сборную Италии Роберто Манчини (2:1).

В последний раз сборные Франции и Испании играли между собой 28 марта 2017 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красной фурии».