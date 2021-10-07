Париж, 7 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 7 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» сборная Франции по футболу одержала волевую победу над сборной Бельгии со счетом 3:2. Матч проходил в рамках полуфинала Лиги Наций УЕФА. Самым ценным игроком матча с оценкой 9,51 по версии порталаWhoScoredстал 22-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, отметившийся забитым мячом, результативной передачей, девятью успешными обводками и двумя отборами. Точность передач футболиста составила 76%.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в одиннадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Мбаппе является лучшим бомбардиром французской команды.

Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» 1 июля 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского форварда, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 160 миллионов евро.