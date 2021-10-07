Подгорица, 7 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Правовых предпосылок для начала процедуры импичмента президента Черногории Мило Джукановича пока не существует. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов Черногории Бранислав Радулович 7 октября.

Dps.me Мило Джуканович

Так Радулович прокомментировал «Голосу Америки» инициативу Социалистической народной партии об организации голосования о доверии президенту Джукановичу.

По словам Радуловича, эта инициатива имеет политический и правовой аспект. «Когда речь идет о политическом аспекте, абсолютно естественно, что один политический субъект использует выгодный момент, чтобы нанести вред другой стороне», — сказал он.

Тем не менее, отметил юрист, парламент Черногории все еще не высказал свое мнение по поводу этой инициативы. Когда парламент передаст предложение в конституционный суд, в течение трех дней оно должно быть передано Джукановичу, который со своей стороны имеет право на 15-дневный срок для ответа на данное предложение.

«Ситуация такова, что процессуальные аспекты пока не выполнены», — отметил Радулович.

Напомним, что Социалистическая народная партия предложила организовать голосование о доверии Джукановичу после инцидентов в Цетине в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября. Представители партии считают, что глава государства нарушил конституцию своими заявлениями о том, что «неумно настаивать на интронизации митрополита в Цетине».