Челябинск, 7 октября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Житель Челябинска задержан по подозрению в убийстве своей матери, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Орест убивает Эгисфа. (Хрисофемида слева)

Инцидент произошёл вечером накануне, 6 октября. Бойцы группы задержания вневедомственной охраны прибыли по сигналу из полиции в дом на улице Электровозной в Ленинском районе Челябинска.

«К прибывшим на место росгвардейцам обратилась девушка, — говорится в сообщении. — Она пояснила, что её сожитель закрылся в квартире, а из-за двери доносятся крики».

Когда бойцы зашли в квартиру, на полу лежало тело женщины без признаков жизни. Находившийся тут же мужчина рассказал, что в ходе словесной перепалки с матерью схватил со стола кухонный нож и нанёс ей множественные колото-резанные раны в область груди.

Росгвардейцы задержали мужчину — 27-летнего ранее не судимого челябинца. Его передали сотрудникам полиции, нож изъяли. По факту убийства региональное управление СКР возбудило уголовное дело.