Турин, Италия, 7 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. 7 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» сборная Франции по футболу в матче полуфинала Лиги Наций УЕФА одержала волевую победу над сборной Бельгии со счетом 3:2. При этом «красные дьяволы» по итогам первого тайма вели в счете в два мяча. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Первый мяч на 37-й минуте встречи забил фланговый полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско после передачи Кевина Де Брёйне — 1:0. Через три минуты таранный форвард Ромелу Лукаку удвоил преимущество номинальных хозяев — 2:0. На 62-й минуте Карим Бензема с передачи Килиана Мбаппе сократил отставание «трехцветных» в счете — 2:1. Через семь минут Мбаппе удалось реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:2. В конце матча Тео Эрнандес ударом из-за пределов штрафной площади впервые вывел сборную Франции вперед — 2:3.

Единственную желтую карточку на 67-й минуте встречи получил защитник сборной Бельгии Ян Вертонген. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Ян Зайдель и Эдуард Байтингер.

Статистика матча (Бельгия/Франция)

Удары 11/16

Удары в створ 6/6

Владение 48%/52%

Угловые 4/2

Нарушения 8/6

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70'),Карраско, Кастань (Батшуайи,90'), Де Брёйне, Азар (Троссард, 74'), Лукаку.

Франция: Льорис, Кунде, Эрнандес, Варан, Павар (Дюбуа, 90'), Погба, Рабьо (Тчуамени, 75'), Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема (Верету, 90').