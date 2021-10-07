Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. В сеть выложили первый скриншот из Crysis 3 Remastered, в котором демонстрируется уровень графики игры. Изображение было опубликовано 7 октября на портале DSOGaming.

Crysis.com Скриншот игры «Crysis Remastered»

Журналисты обратили внимание, что на скриншоте показана работа технологии трассировки лучей в улучшенном переиздании третьей Crysis 3. Автор статьи отметил, что показанная сцена выглядела «потрясающе» даже в оригинальной игре, и добавил, что ему любопытно, как изменится графика через столько лет после её релиза.

Напомним, Crysis 3 вышла 19 февраля 2013 года на ПК, а также консолях Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз набора ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis Remastered Trilogy состоится 15 октября 2021-го.