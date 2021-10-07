Мурманск, 7 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области выделит средства на субсидирование авиарейсов по четырем направлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Так, авиакомпания «Smartavia» получит субсидии на выполнение рейсов в Сочи, периодичностью 2 раза в неделю, с января по апрель и с ноября по декабрь. Кроме того, региональные власти поддержат осуществление рейсов из Мурманска в Воронеж и Белгород на летний период 2022 года.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» благодаря субсидиям сможет выполнять рейсы по направлению Мурманск-Казань с января по декабрь 2022 года.

Еще одна авиакомпания — «Руслайн» — получит финансовую поддержку на осуществление перелетов в Калугу и Архангельск.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании с 5 октября возобновили рейсы в Джибути, Данию, Новую Зеландию, Перу и ЮАР.