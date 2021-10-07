Венеция, Италия, 7 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. 34-летний экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины по футболу Серхио Романо близок к переходу в «Венецию» на правах свободного агента. Переговоры по контракту находятся на финальной стадии. Об этом 7 октября в своемTwitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

В последний раз Ромеро выходил на поле два года назад. В девяти матчах Лиги Европы УЕФА 2019/20 аргентинский голкипер пропустил лишь два мяча.

Ранее Ромеро, помимо «Манчестер Юнайтед», выступал за «Сампдорию», «Монако», АЗ и «Расинг». Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

На данный момент «Венеция» с одной победой и пятью очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице текущего сезона итальянской Серии А.