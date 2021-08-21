Архангельская область, 8 сентября, 2003, 12:50 — ИА Регнум. Как ранее уже сообщала пресс-служба Архангельского ЦБК (ГК "Титан"), в ав-густе на комбинате состоялся останов производств картона и ДВП на капитальный ремонт. Производства были вновь запущены 25 августа (кроме основной) на производстве картона КДМ №1, запуск которой по графику должен был состояться только в 20 часов 8 сентября, вследствие большого объема монтажных работ.

Начальник отдела подготовки и анализа производства АЦБК Елена Мосеева со-общила сегодня, что совместными усилиями специалистов АЦБК и подрядных организаций сроки проведения капитальный ремонт КДМ-1 удалось существенно сократить, и машина была запущена почти на двое суток ранее намеченного срока. Благодаря этому к сегодняш-нему дню КДМ-1 произвела уже более 680 тонн тарного картона сверх запланированного.