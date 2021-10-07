Барселона, Испания, 7 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. 7 октября журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство каталонской «Барселоны» на данный момент ведет переговоры с 17-летним воспитанником Гавипо поводу продления контракта. Сообщается, что «сине-гранатовые» предложили испанскому полузащитнику пятилетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Флаг ФК «Барселона»

6 октября в возрасте 17 лет и 52 дней Гави дебютировал в составе сборной Испании, став тем самым самым молодым футболистом в истории национальной команды.

Втекущем сезоне Гави принял участие в семи матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Гранадой».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена в зимнее трансферное окно подписать 26-летнего бельгийского форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. На трансфер выделено 20 миллионов евро.