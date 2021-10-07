Уотфорд, Великобритания, 7 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. 7 октября «Уотфорд» объявил о подписании контракта с 31-летним центральным защитником сборной Камеруна Николей Н’Кулу. Соглашение рассчитано на один год до конца текущего сезона. Это подписание стало первым для «шершней» после назначения Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Nazionale Calcio Клаудио Раньери

В прошлом сезоне Николя Н’Кулу, выступая за «Торино», принял участие в восемнадцати матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом.

В составе сборной Камеруна Н’Кулу выходил на поле 53 раза (учитываются официальные и товарищеские матчи).

4 октября на официальном сайте «Уотфорда» объявили о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера основной команды. Клуб заключил контракт с 69-летним специалистом до конца сезона 2022/23.