Москва, 7 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего рабочего визита в Белград 11 октября примет участие в заседании Движения неприсоединения по случаю 60-летия данного объединения. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября на брифинге в Москве.

Mid.ru Мария Захарова

«Впервые в истории наша страна выступит на площадке Движения неприсоединения в своем новом качестве наблюдателя, полученном в июле этого года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Такой шаг стал ярким свидетельством близости подходов нашей страны и Движения ко многим глобальным проблемам и открывает широкие возможности для наращивания взаимовыгодного партнерства, в том числе по линии ООН», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Сергей Лавров в ходе мероприятия планирует озвучить приветственное послание президента Путина.

Напомним, что ранее пресс-служба президента Сербии Александра Вучича сообщила о предстоящем визите главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Белград ради участия в заседании Движения неприсоединения.