Париж, 7 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Amplitude Studios выпустит дополнение к стратегии Humankind, которое изменит баланс в игре. Об этом 7 октября сообщает портал PCGamesN.

Humankind.game Humankind

«Что касается следующего патча, мы планируем выпустить его в конце месяца», — написал на форуме Games2Gether разработчик игры, известный под ником Daarkarr0w.

Другой сотрудник студии — The-Cat-o-Nine-Tales пояснил, что второе обновление, в частности, может скорректировать мощные эффекты, которые в Humankind создают чудеса света. Авторы игры отметили, что патч может выйти в ближайшие несколько недель.

Напомним, релиз 4X-стратегии (игры, в основе которых лежит модель «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай») Humankind состоялся 17 августа 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра Amplitude Studios возглавила рейтинг самых продаваемых игр для ПК в августе 2021 года.