Рабат, 7 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Семь женщин вошли в новое правительство Марокко, сообщает 7 октября Maghreb Arabe Presse.

Эжен Делакруа. Султан Марокко Мюли Абд-эль-Рахман и его свита. 1845

Женщины будут руководить министерствами экономики и финансов, здравоохранения и социальной защиты, солидарности, социальной интеграции и семьи, устойчивого развития, туризма, городского планирования и жилищного строительства.

Также женщина займёт кресло министра-делегата при главе правительства. Она будет отвечать за переход к цифровым технологиям и за административную реформу.

Министром иностранных дел остаётся Насер Бурита, министром внутренних дел — Абдельуафи Лафтит и министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны — Абдельлатиф Луди. Новым министром юстиции назначен Абдельлатиф Уахби, министром торговли — Рияд Меззур.

Всего в правительстве королевства 24 министра. Возглавляет кабинет Азиз Ахеннуш. Они приняли присягу 8 октября перед королем Мухаммедом VI.

Напомним, месяц назад, 8 сентября, в Макрокко прошли парламентские выборы, которые принесли победу либеральной партии «Национальное объединение независимых»: ей досталось 102 места в парламенте из 395.

Кроме того, 87 мест получила «Подлинность и современность» и 81 — «Независимость». Прежде правящая «Партия справедливости и развития» получила только 13 кресел в парламенте.