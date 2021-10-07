Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Студия DICE и издательская компания Electronic Arts дали понять, что не собираются откладывать релиз онлайн-игры Battlefield 2042, несмотря на негативные отзывы геймеров. Об этом 8 августа сообщает портал Comicbook.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

После старта бета-тестирования Battlefield 2042 (началось 6 октября 2021 года) многие его участники стали жаловаться на проблемы производительности онлайн-шутера (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия). Они предложили разработчикам отложить выход игры, однако в ответ на это DICE заявила, что нет причин переносить релиз, поскольку участники тестов имели дело со старой сборкой Battlefield 2042, и что в новой этих проблем нет.

«Перенос на ноябрь также дал нам дополнительное время для улучшения визуального качества и (решения — ИА REGNUM) проблем со стабильностью», — заявили разработчики, добавив, что, как и было запланировано ранее, в ранний доступ игра выйдет 12 ноября 2021 года, а её полноценный релиз состоится 19 ноября 2021-го.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1445706062661754880

Напомним, бета-тестирование Battlefield 2042 завершится 10 октября 2021 года. Ранее студия DICE заявила, что после релиза массового онлайн-шутера будет безжалостно бороться с читерами (игровыми мошенниками).