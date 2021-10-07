Берлин, 7 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. 7 октября пресс-служба УЕФА сообщила, что жеребьевка группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года состоится 9 октября 2022 года.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Ранее Союз Европейских Футбольный Ассоциаций (УЕФА) в своемTwitter-аккаунте опубликовал официальный логотип Чемпионата Европы 2024. Логотип состоит из шести разных цветов (белый, синий, черный, красный, желтый, зеленый), из которых являются основными цветами 55 стран-участниц турнира.

Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Всего в финальной части турнира примут участие 24 национальные сборные.