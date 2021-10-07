Белград, 7 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Пограничная полиция Сербии изъяла у бывшего посла Сербии в Египте Югослава Вукадиновича 84 000 евро, которые он попытался пронести через границу в личном багаже. Об этом сообщили сербские СМИ.

Деньги

Вукадинович недавно прилетел вместе с супругой из Каира в белградский аэропорт «Никола Тесла». В 12 чемоданах личного багажа, которые супружеская чета привезла с собой из Египта, полиция обнаружила 84 000 евро наличными.

«Когда его задержали, он сказал, что речь идет о дипломатической почте. Но так как к любой дипломатической посылке прилагается соответствующее письма, таможенная полиция сразу поняла, что Вукадинович лжет. Тогда он сказал, что речь идет о личных накоплениях», — рассказал неназванный источник сербскому изданию «Блиц».

Полиция изъяла деньги, а Вукадинович был освобожден из-под стражи.

Напомним, что любое лицо имеет право провезти в Сербию любую сумму денег, но если она превышает 10 000 долларов США, требуется заполнить таможенную декларацию.