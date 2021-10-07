Вашингтон, 7 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Атомная субмарина Connecticut ВМС США получила повреждения в результате столкновении с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, сообщает 7 октября пресс-служба военного флота США.

Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка проекта «Seawolf» ВМС США

По утверждению пресс-службы, угрозы для жизни экипажа нет,

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что ядерная силовая установка подводной лодки повреждений не получила, её основные узлы и системы находятся в «безопасном и стабильном» состоянии.