Москва, 7 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Агент 19-летнего форварда московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что его клиент входит в сферу трансферных интересов бельгийского «Андерлехта» и «Локомотива».

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В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие в одиннадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Тюкавин выступает за «Динамо» с середины прошлого сезона. Текущее соглашение россиянина с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года. На данный момент трансферная стоимость Тюкавина, согласно оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.