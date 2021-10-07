Белград, 7 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Белград определился в пользу политического решения открытых вопросов в Приштиной, но также решительно настаивает на выполнении всех ранее достигнутых соглашений. От этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович 7 октября в Белграде во время встречи с послом Словении в Сербии Даниелом Бергантом.

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По словам Петковича, по этой причине единственной темой следующего раунда переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе будет создание Сообщества сербских муниципалитетов, которое было оговорено Брюссельскими соглашениями еще в 2013 году.

Петкович также проинформировал словенского дипломата о содержании временного договора о использовании автомобильных номеров, который был достигнут в конце сентября между представителями Белграда и Приштины. Он подчеркнул, что Альбин Курти пытается представить эту договоренность как начало «новой эпохи некой взаимности, хотя понятно, что речь идет всего лишь о реализации достигнутых соглашений».

«Взаимоотношения Белграда и Приштины могут быть только асимметричными, так как только Сербия тут является международно признанным государством», — процитировала слова Петковича пресс-служба Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, что 20 сентября на севере Косово и Метохии произошло очередное обострение ситуации из-за решения Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории края. После десятидневной блокады транспортного движения в северной части Косово и Метохии, временное решение спора было найдено за столом переговоров в Брюсселе, при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.