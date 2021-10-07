Гаага, Нидерланды, , 23:51 — REGNUM Прокурор специального трибунала по Косово Джек Смит 7 октября выступил с обвинительной речью против бывших руководителей Организации ветеранов Армии освобождения Косово Хюсни Гуцати и Насима Харадиная.

Насим Харадинай Facebook.com/Nasim-Haradinaj

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своей речи Смит заявил, что причиной переноса трибунала в Гаагу были опасения за безопасность свидетелей обвинения, информацию о которых распространили Гуцати и Харадинай, однако их попытки помешать деятельности Трибунала сорвались.

Прокурор подчеркнул, что косоваров обвиняют не только в краже документов, но и в их распространении, что усугубляет их преступление. Прокурор поблагодарил журналистов, которые проявили профессиональную этику и не стали публиковать выданные Гуцати и Харадинаем материалы. Это сделало бесплодными попытки подорвать работу Специального трибунала по Косово.

Обвиняемые своей вины не признают.

Читайте ранее в этом сюжете: Начался суд над экс-главами организации ветеранов Армии освобождения Косово