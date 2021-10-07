Барселона, Испания, 7 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. 26-летний бельгийский форвард Дивок Ориги, выступающий за «Ливерпуль», в грядущее зимнее трансферное окно может пополнить состав каталонской «Барселоны». Об этом 7 октября сообщило изданиеCatalunya Radio.

Флаг ФК «Барселона»

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет потратить в зимнее трансферное окно 20 миллионов евро на усиление состава.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырех матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ориги перешел в «Ливерпуль» 29 июля 2014 года из «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, согласно оценкам порталаtransfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение Ориги с «мерсисайдцами» рассчитано до середины 2022 года.