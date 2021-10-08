Приштина, Сербия, 8 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Американское новостное агентство Bloomberg 7 октября опубликовало интервью, данное премьер-министром Косово Альбином Курти на полях саммита Брдо, который прошел в Словени 6 октября.

Facebook.com/vetevendosje Темная сторона Альбина Курти

В ходе интервью политик заявил, что миллиардные фонды, вложенные Евросоюзом в шесть стран Западных Балкан должны быть увязаны с ценностями ЕС. Курти подчеркнул, что ЕС должен выдавать средства тем странам, которые продемонстрируют успехи в деле борьбы с коррупцией и установления верховенства права.

Курти подчеркнул, что «ЕС не должен отказываться от своей преобразующей прироты ради транзакционной». В ближайшие семь лет ЕС потратит 35 миллиардов долларов на Западные Балканы, однако четкой даты вступления стран региона в ЕС названо не было.