Вашингтон, 7 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. США направили КНДР конкретные предложения по организации двусторонних контактов. Об этом сообщил на брифинге 7 октября пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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«Мы по-прежнему готовы к встрече с представителями КНДР без каких-либо предварительных условий в любое время и в любом месте. Мы направили КНДР послания с конкретными предложениями по поводу дискуссий и мы надеемся на положительный ответ», — сказал он.

Напомним, неделей ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что предложения США о диалоге являются лишь прикрытием для враждебной политики и попыткой обмануть международное сообщество.

По его словам, за период с момента прихода к власти в США администрации Джозефа Байдена не произошло никаких изменений в политике Вашингтона в отношении Пхеньяна.