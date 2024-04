Дублин, 7 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Дублинская пятерка Silverbacks поделилась информацией о своем предстоящем альбоме «Archive Material» и представила заглавный трек, информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Новая песня «Archive Material» следует за синглом «Wear My Medals» из прошлого месяца, выход которого сопровождался новостями об их подписании на лейбл Full Time Hobby. Оба трека войдут в новый 12-трековый альбом группы, также озаглавленный «Archive Material».

Вокалист и гитарист Дэниел О'Келли говорит о новом сингле: «Первоначальная демо-версия началась с барабанного сэмпла, взятого с открытия «Bonne Annee» Жан-Пьера Массьера. Когда мы превратили его в полноценную композицию, и Гэри дал треку свой обычный пинок под зад, песня полностью вошла в режим Les Baxter exotica. Когда я писал тексты песен, я представлял себе группу правительственных чиновников в глубоком подполье своего здания, копающихся в архивах», — добавляет он. «По мере того как ночь продолжается, они необычайно возбуждаются из-за доступа, который у них есть к совершенно секретной информации, которую простые люди никогда не видят».

«Archive Material» последует за альбомом Silverbacks 2020 года «Fad» и был записан в ноябре прошлого года в дублинской студии Sonic Studios с продюсером Дэниелом Фоксом.