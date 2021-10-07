Ижевск, 7 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Удмуртии учреждена комиссия по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций, при передаче имущества религиозного назначения, которое находится в государственной или муниципальной собственности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Ярославом Семеновым, опубликовано на портале правительства республики.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сампсониевский собор официально передан РПЦ

Комиссия создается для урегулирования разногласий, которые могут возникнуть при рассмотрении заявлений религиозных организаций при передаче имущества. Также она будет консультировать аналогичные муниципальные комиссии в спорных ситуациях.

В состав комиссии войдут представители минимущества, миннацполитики и других органов исполнительной власти, а также общественных организаций, руководящих органов религиозных организаций, специалисты в области культурологии, права и религиоведения.

Решения комиссии, принятые большинством голосов, будут основанием для принятия решений о передаче имущества религиозным организациям.

Комиссию возглавил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

ИА REGNUM напоминает, в начале июля текущего года президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Документ расширил перечень объектов недвижимости религиозного назначения, которые могут быть переданы религиозным организациям.