Дамаск, , 22:42 — REGNUM Террористы, действующие в сирийской зоне «Идлиб» и скандально известная группа «Белые каски» готовятся инсценировать новую «химическую атаку», сообщил 7 октября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Белые каски». «Оскар» за мистификацию Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Провокация готовится в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура, уточнил он.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон на протяжении месяца из различных источников неоднократно поступали сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — рассказал Кулить.

По данным российских военных, «террористы планируют осуществить инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением псевдогуманитарной организации «Белые каски» и местных медиаресурсов».

Постановочные съемки должны стать основанием для обвинения сирийских правительственных войск в применении отравляющих веществ против мирных жителей.

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