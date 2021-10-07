Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Ростовской области начали отапливать не только социальные объекты, но и жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 октября.

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В настоящее время отопительный сезон начался в 41 районе Ростовской области, в семи из них запуск осуществлён в полном объёме. Работают 1 657 котельных, теплом обеспечены 1 936 социальных объектов.

Тепло в многоквартирные дома придёт досрочно, если управляющая компания или товарищество собственников жилья обратятся в ресурсоснабжающую организацию.