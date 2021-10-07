Вашингтон, 7 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Переговоры с Вене по ядерной сделке с Ираном нужно начинать как можно скорее, сообщил 7 октября журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Commons.wikimedia.org Иран и США

Прайс «Мы бы хотели, чтобы переговоры в Вене возобновились как можно скорее».

Он отметил, что знает о намерении Тегерана скоро начать переговоры и что надеется, что под словом «скоро» иранская сторона подразумевает то же, что и американская.

Дипломат положительно оценил роль России в урегулировании в формате «пять плюс один» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и сказал, что Ирану нельзя позволять получить ядерное оружие.