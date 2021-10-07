Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Главная героиня шоу «Леденящие душу приключения Сабрины» появится в одном из эпизодов сериала «Ривердэйл». Об этом 7 октября сообщает портал TVLine.

Цитата из т/ф «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Ли Толанд Кригер. 2018-2019. США Сабрина

Продюсер проекта напомнил, что с самого первого сезона «Ривердэйла» поклонники шоу постоянно говорили о том, что хотят увидеть Сабрину в сериале. «Очень приятно, что это, наконец, произойдёт в рамках нашего специального события в Ривердейле», — сказал РобертоАгирре-Сакаса.

Он добавил, что ведьма появится в идеальное время, поскольку поможет Шэрил Блоссом (Мэделин Петш) в очень трудный момент. Актриса Кирнан Шипка появится в образе Сабрины в четвертом эпизоде шестого сезона сериала, который будет называться «Час колдовства».

Напомним, премьера шестого сезона «Ривердэйла» состоится 16 ноября 2021 года на канале The CW. Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», главную роль в котором исполнила Кирнан Шипка, выходил на потоковом сервисе Netflix в период с 26 октября 20 218 года по 31 декабря 2020-го.